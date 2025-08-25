“No le incumbe hacer comentarios de la relación de Colombia con terceros”: Zhu Jingyang a McNamara

Colombia

El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, cuestionó los comentarios del encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, tras su encuentro con algunos sectores políticos colombianos.

Según dijo Zhu Jingyang en entrevista con Caracol Televisión, la misión de Mcnamara es fomentar la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos y aseguró no le compete hacer comentarios fuera de lugar de la relación de Colombia con terceros.

“No le incumbe hacer comentarios fuera de lugar de la relación de Colombia con terceros. Además, su narrativa es especialmente como superficial, parcial y selectiva. Sabemos que no solamente Colombia, el resto de América Latina, no son como patio trasero de nadie, son estados soberanos que buscan construir su propio hogar”.

En dicha entrevista, Jingyang también calificó como un gesto peligroso, la decisión del gobierno de Estados Unidos de enviar buques de guerra al mar caribe, cerca de Venezuela.

“Nos parece un gesto peligroso porque sabemos la historia y el resultado del intervencionismo de Estados Unidos en las últimas décadas. Quizás ningún país ha alcanzado la estabilidad política, social, institucional como raíz del intervencionismo norteamericano”.

Pese a esto, Zhu Jingyang también enfatizó en que la convivencia entre China y Estados Unidos es una realidad, dijo que “es una necesidad, aquí nosotros nunca buscamos desafiar a la relación, a la presencia tradicional de Estados Unidos en Colombia, no buscamos rellenar el vacío de nadie, aquí ofrecemos nuestra propia cooperación”.

Por otro lado el embajador de China en Colombia señaló que ve un desarrollo adelantador de las relaciones de China con América Latina y afirmó que a China le conviene que a Colombia le “vaya bien”, debido a que habría mayores oportunidades de negocios.

“Si a Colombia le va bien, si a América Latina le va a bien, a nosotros nos conviene porque de ahí encontramos mejores oportunidades de negocios. Cuando América Latina, incluida ahí Colombia, tiene mayor capacidad de inversión, evidentemente las empresas chinas tendrán mayores oportunidades”.