Mongua despedirá este lunes al capitán Francisco Javier Merchán, héroe caído en Amalfi

El capitán Francisco Javier Merchán, piloto boyacense fallecido en el ataque al helicóptero UH-60 en Amalfi, será despedido este lunes en Mongua con eucaristía y honores fúnebres.

Mongua

Las honras fúnebres del capitán Francisco Javier Merchán Granados, piloto del helicóptero UH-60 de la Policía que fue derribado el pasado 21 de agosto en zona rural de Amalfi, Antioquia, se realizarán este lunes 25 de agosto en Mongua, Boyacá, su municipio natal.

La coronel Nelva Gómez, comandante encargada de la Policía de Boyacá, confirmó la programación y destacó el reconocimiento institucional a la vida y servicio del oficial.

“En honor a nuestro capitán Francisco Merchán, su cuerpo llegará en horas de la mañana a Mongua, Boyacá, su tierra natal, donde será recibido por la comunidad. La eucaristía se celebrará a las 2:00 de la tarde en el atrio principal de la iglesia, seguida de las honras fúnebres y el acompañamiento hasta el cementerio municipal”, explicó la coronel Gómez.

El domingo 24 de agosto se le rindieron homenajes en Bogotá, en el Centro Religioso de la Policía Nacional, con una eucaristía a las 3:00 p. m., presidida por la Dirección General de la institución y acompañada por su familia. En el acto, aeronaves Black Hawk sobrevolaron los cielos de la capital en memoria de la trayectoria del oficial.

En Mongua, la velación del capitán Merchán se lleva a cabo en la calle 5ª #4-55, casa de habitación de Ciro Manosalva. La celebración litúrgica está prevista para este lunes a las 2:00 p. m. en el parque principal, y posteriormente se realizará el acompañamiento al cementerio municipal.