Mellos Music presentan su nueva producción: “Camino a la cima”

Luister la Voz y Eddy Jay, son dos de los artistas que participan en “Camino a la cima”, la nueva producción de Mellos Music, que ya está disponible en su canal de Youtube.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Desde su lanzamiento, hace algo más de una semana, está producción tiene hablan favorablemente al público amante de la champeta y de los picós.

Se constituye en un gran paso para consolidar el reconocimiento artístico de este par de hermanos gemelos que desde 2008 forman parte de la escena musical regional.

Amaury Luis (dj) y Luis Amaury (samplista), conocidos como Mellos Music, recibieron la herencia picotera por parte de su abuelo y de su padre.

Crecieron con picós en su casa e implementaron cambios en el estilo musical, ya que de sonar salsa, pasaron a reproducir champeta y dancehall.

Empezaron cuando eran solo unos niños haciendo minitecas y fue el apoyo de sus compañeritos de clases, lo que le hizo crecer mucho más rápido de lo que esperaban.

Entre muchos logros, se destaca el hecho de que fueron parte de la primera versión del clásico de Passa Passa: “Voy a Amanecer” junto a Lil Silvio, así como que dieron apoyo a nuevas figuras, como en su momento lo fue Dj Jader Tremendo, respaldo que Treme siempre ha recibido ido en múltiples entrevistas y declaraciones.

Su nueva producción viene cargada de música, informalidad y energía, con temas de reconocidas figuras como Luíster la Voz, con la canción “Cree en mi” o Eddy Jay con “Vuelve”.

Así como con el apoyo a la nueva figura Merluis y su éxito “Así es la Vida”, y la participación de Eleicer y Jr Black”Camino a la cima" es un paso definitivo para la consagración de Mellos Music y el reconocimiento de su talento y experiencia.