Joven de 23 años fue ultimado por sicarios en el barrio Manuela Vergara de Cartagena

Señala el reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio Manuela Vergara, sector ‘El Hueco’, se presentó el homicidio de Erick Daniel Beltrán Polo de 23 años, quien falleció en el lugar de los hechos producto de heridas por arma de fuego.

Según testigos, el hoy occiso se encontraba en su residencia, cuando sujetos en moto se le acercaron y le propinaron los impactos, dándose a la fuga sin que, hasta el momento, hayan sido capturados por las autoridades.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por el CTI de la Fiscalía General de la Nación.