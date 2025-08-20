Nariño será sede de Bioexpo 2025, la feria de negocios verdes más importante de Latinoamérica
El encuentro reunirá a inversionistas nacionales e internacionales, compradores, exportadores y más de 6.000 negocios verdes
Pasto-Nariño
La capital de Nariño será la sede de Bioexpo 2025, que se llevará a cabo del 2 al 5 de diciembre. Así se confirmó tras un acuerdo entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Gobernación de Nariño, ProColombia, Corponariño y la Cámara de Comercio de Pasto.
La sede inicial para este encuentro será Leticia-Amazonas sin embargo, se trasladó a Nariño teniendo en cuenta que no se había formalizado ningún proceso contractual; y debido a los costos logísticos para el desplazamiento a esa zona.
La ministra de Ambiente (e) Irene Vélez, señaló que Nariño fue seleccionado por su riqueza natural, cultural y empresarial, que lo posiciona como un territorio estratégico para impulsar la bioeconomía y el turismo sostenible. “Esta alianza institucional refuerza el compromiso del país en avanzar hacia una economía sostenible, conectando innovación, sostenibilidad y nuevas oportunidades de mercado”: aseguró.
La funcionaria señaló que el evento atraerá inversionistas nacionales e internacionales, compradores, exportadores y más de 6.000 negocios verdes verificados por el Ministerio, de las cuales 1.000 se desarrollan en territorios PDET y ZOMAC.
Por su parte desde ProColombia, la presidenta Carmen Caballero, resaltó que esta feria es un espacio que respalda los esfuerzos de los territorios para la paz y confirma que Nariño y su capital están listos para acoger eventos de talla mundial y generar negocios con vocación exportadora, turística y de inversión extranjera.
A su turno el Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, señaló que Bioexpo 2025 representa una oportunidad para impulsar negocios relacionados con economías sostenibles, el sector agrícola y grandes inversiones en puertos, energía y desarrollo logístico, con el fin de articular la economía nacional a través de Nariño. “Para nosotros es una gran oportunidad en un territorio donde se está construyendo la paz de Colombia”, afirmó
La expectativa frente a esta feria es grande para el sector empresarial y emprendedor de la región. Según Arturo Ortega, presidente de la Cámara de Comercio de Pasto Bioexpo 2025 permitirá a estos sectores conectarse con mercados internacionales, fortaleciendo las capacidades productivas del territorio.
El evento también contará con la Rueda de Negocios Internacional de ProColombia, bajo el sello Ruedas de Negocios ‘País de la Belleza’, que reunirá exportaciones, inversión y turismo, consolidando a Nariño como un territorio listo para albergar encuentros de talla mundial.