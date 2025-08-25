🔴EN VIVO | Tercera etapa de la Vuelta a España: siga acá a los colombianos

<b>La tercera jornada de la Vuelta a España se correrá este 25 agosto, siendo esta la última en territorio italiano,</b> contará con un recorrido total de 134.6 kilómetros entre las montañas de San Maurizio Canavese y Ceres.<b>Una carrera corta, pero exigente, que tendrá </b><b>un desnivel positivo de 1.996 metros.</b> La aparición de Issiglio un puerto de segunda categoría ubicado a mitad del recorrido, será una subida que puede favorecer a la fuga.<a href="https://caracol.com.co/2025/08/24/clasificacion-general-de-vuelta-espana-asi-quedo-egan-bernal-y-demas-colombianos-tras-la-etapa-2/?rel=buscador_noticias" target="_self" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/24/clasificacion-general-de-vuelta-espana-asi-quedo-egan-bernal-y-demas-colombianos-tras-la-etapa-2/?rel=buscador_noticias"><b>VEA ACÁ LA TABLA DE CLASIFICACIÓN GENERAL</b></a><b> </b><b>Mientras que el descenso del Corio dará paso a una tendencia ascendente hasta coronar el Ceres,</b> en esta cima se encuentra la línea de meta, a pesar de que no sea una llegada desgastante, <b>puede marcar diferencias.</b><b>A continuación el recorrido de la tercera etapa de la Vuelta a España</b><a href="https://caracol.com.co/2025/08/24/en-vivo-etapa-2-de-la-vuelta-espana-siga-aca-el-recorrido-de-los-ciclistas-colombianos/?rel=buscador_noticias" target="_self" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/24/en-vivo-etapa-2-de-la-vuelta-espana-siga-aca-el-recorrido-de-los-ciclistas-colombianos/?rel=buscador_noticias"><b>Cabe recordar que Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) conquistó la segunda etapa de la Vuelta a España</b></a>, disputada entre la ciudad de Alba y la estación de esquí de Limone Piamonte.Por su parte, <b>el mejor colombiano clasificado es Egan Bernal, quien llegó en la cuarta posición</b> y logró ascender más de 100 casillas en la clasificación general.