En el Huila, militares buscan los cuerpos de sus víctimas.

Neiva

En el clausurado cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, crece la esperanza de decenas de familias que anhelan encontrar, entre las profundidades de la tierra, respuestas sobre el paradero de sus seres queridos desaparecidos; esto en el marco de la nueva intervención técnica forense que adelanta la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), entre el 19 y el 29 de agosto.

De acuerdo con Isaac Giraldo, investigador humanitario de la Unidad de Búsqueda para el departamento del Huila, durante dos semanas se intervendrán 10 sitios en tierra, en los que podrían encontrarse entre 10 y 12 cuerpos no identificados y no reclamados de personas que desaparecieron en contexto y en razón del conflicto armado.

“De acuerdo con la investigación humanitaria y extrajudicial estos cuerpos corresponden a personas que perdieron la vida en hechos del conflicto armado en diferentes municipios del sur del Huila y que fueron inhumados en este cementerio en un periodo aproximado entre el 2003 hasta el año 2012” explicó.

Ampliar

Esta acción humanitaria está liderada por profesionales de la Unidad de Búsqueda, especializados en antropología forense, criminalística, topografía y, por primera vez en el municipio de Pitalito, la intervención cuenta con el apoyo seis ex integrantes de la Fuerza Pública que comparecen ante la JEP, quienes desarrollan labores de apoyo en el marco de acciones restaurativas. Desde el mes de marzo del presente año, este camposanto cuenta con medidas de protección decretadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Ampliar

Según información recopilada por la UBPD, en el cementerio San Antonio de Padua existe un registro de alrededor de 87 cuerpos de personas no identificadas y no reclamadas, relacionadas con hechos del conflicto armado. En la más reciente intervención, que se realizó en diciembre del 2024, la Unidad de Búsqueda logró recuperar 23 cuerpos, de los cuales cuatro ya han sido entregados a sus seres queridos en departamentos como Caquetá, Cesar, Cauca y también en el departamento del Huila, otros tres serán entregados en los próximos días y los demás se encuentran en proceso de identificación.