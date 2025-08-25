En Cartagena policía incautó más de una tonelada de droga con destino a México

En Cartagena, como parte de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía Nacional incautó 1.015 kilos del alcaloide, ocultos en una máquina electromagnética, utilizada en minería para separar metales.

El cargamento, según el director de la institución, Mayor General Carlos Fernando Triana, pertenece a la organización narcotraficante mexicana Cartel Jalisco Nueva Generación, y tenía como destino la ciudad de Tecámac en territorio azteca.

Con este nuevo golpe se evitó la comercialización de 2,5 millones de dosis, valoradas en 14 millones de dólares. En lo corrido del año, la policía ha incautado 328 toneladas de cocaína en todo el país,