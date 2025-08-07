Siete capturados durante ofensiva contra el tráfico de drogas en Cartagena

En el marco de la estrategia integral contra el crimen organizado y el tráfico de estupefacientes, funcionarios de la Policía Nacional de Colombia, realizaron operativos contra estructuras delincuenciales que afectan la tranquilidad y seguridad ciudadana.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En el barrio La Esperanza, sorprendidos dos jíbaros comercializando estupefacientes.

Uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), capturaron en flagrancia a alias ‘Ignacia’, de 40 años de edad, quien fue sorprendida comercializando 150 dosis de marihuana y 20 dosis de base de coca en el sector El Hoyo, del barrio La Esperanza.

De igual forma, en la calle 37 del barrio La Esperanza, las patrullas de vigilancia capturaron a ‘el Jonner’, de 32 años, quien tenía en su poder 100 dosis de marihuana listas para su comercialización.

‘El Xavier’ y ‘el Rober’, fueron capturados con varias dosis de estupefacientes

Mediante actividades de registro y control por parte de las patrullas de vigilancia en los barrios de Ceballos y San Isidro, fueron capturados ‘el Xavier’ y ‘el Rober’, con más de 100 dosis entre marihuana y base de coca, listas para ser distribuidas en los diferentes entornos escolares del sector.

En el barrio La María y Martínez Martelo, dos jíbaros fueron sorprendidos con estupefacientes

Las patrullas de vigilancia en los barrios La María y Martínez Martelo, capturaron en flagrancia a ‘el Mañe’ y ‘el David’, quienes tenían en su poder más de 170 dosis de alucinógenos entre base de coca y bazuco, las cuales serían comercializadas en el mercado de Bazurto.

En la vía Perimetral, capturado alias “el Jose” con más de 70 dosis de base de coca

Durante operativos de registro y control, fue capturado el ‘Jose David’, por el delito de tráfico de estupefacientes, a quien le fueron encontradas más de 70 dosis de base de coca. El detenido se encontraba cerca de un entorno escolar.

A los detenidos le registran anotaciones judiciales como indiciados por el delito de tráfico de estupefacientes.

Los estupefacientes decomisados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

La subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Sandra Bibiana López Duque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 1.831 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 558 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

“Con estas acciones, buscamos reafirmar nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, asestando golpes certeros a las organizaciones que afectan la convivencia en los territorios”, sostuvo.

La Policía Nacional en Cartagena intensifica operativos para judicializar a los responsables de la comisión de hechos delictivos, solicitando la colaboración de los ciudadanos con información oportuna y veraz, informando a la Línea de Emergencia 123 – 321 3946246. E mail: sijin.mecar@policia.gov.co