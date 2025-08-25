El Representante James Mosquera dona su salario para apoyar a damnificados de Condoto-Chocó / allam

Colombia

El representante a la Cámara por la curul de paz Chocó–Antioquia, James Mosquera, anunció la donación de la totalidad de su salario correspondiente al mes de agosto —descontando obligaciones de ley— para apoyar a los damnificados de la tragedia ocurrida a causa de un vendaval en el municipio de Condoto, Chocó, que dejó a miles de familias damnificadas.

La ayuda, que asciende a 35 millones de pesos, será distribuida de la siguiente manera:

• En el corregimiento de Opogodó se entregarán 42 sobres de $300.000 cada uno a familias damnificadas.

• En el corregimiento de La Hilaria se asignaron 8 sobres del mismo valor.

• A la Alcaldía de Condoto se destinarán 20 millones de pesos, recursos que podrán usarse para la compra de láminas de zinc o el pago de mano de obra en reparaciones urgentes de viviendas de las Más de dos mil familias damnificadas por vendaval

“Este no es un acto de caridad, sino de responsabilidad. El salario que me otorga el pueblo debe estar al servicio de sus necesidades más urgentes. Hoy más que nunca, debemos estar presentes con hechos, no solo con palabras”, afirmó Mosquera.