El Itboy restringe el paso de vehículos pesados entre Tierranegra y Jenesano, Boyacá

Jenesano

Debido a las afectaciones que tiene un puente a causa de las lluvias en la vía que de Tierranegra conduce hacia el municipio de Jenesano, el Instituto de Tránsito de Boyacá (Itboy) restringió el tránsito de vehículos de más de 10 toneladas.

El puente está ubicado en el kilómetro 55 y bajo la resolución 244 del 19 de agosto de 2025, el Itboy restringe el tránsito pesado por este sector. La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Infraestructura, realizará la intervención de este puente, que en los últimos días ha presentado gran deterioro estructural, el cual presenta graves fallas en uno de sus estribos y una aleta.

“Este es un puente que de hecho no se había monitoreado hace por lo menos unos 50 años y lo que se puede observar en la parte inferior es que sufrió un proceso de socavación enorme, que tal vez no fue atendido en debida forma, eso generó el colapso de esta obra. Ante esto, el Instituto de Tránsito de Boyacá tuvo que emitir la resolución que restringe el tránsito de vehículos de más de 10 toneladas por este sector, para evitar que la situación empeore”, aseguró Hugo Alexander Reyes, alcalde de Jenesano.

Según señala el alcalde del municipio, esta es una vía departamental y es por esto que desde la Gobernación se van a adelantar los trabajos de mantenimiento del puente.

“Esta es una vía que corresponde al inventario de vías departamentales, nosotros evidenciamos esta situación, notificamos a la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo, notificamos también a la Secretaría de Infraestructura de Boyacá y se hicieron las verificaciones, las pesquisas necesarias y el municipio como tal adelantó algunos pequeños trabajos de mitigación poniendo unos soportes puntuales para evitar el colapso de las paredes del puente, pero eso es apenas algo de mitigación. Vale la pena señalar que ya hubo visita por parte de los profesionales de la de la dirección de estudios y diseños de la Secretaría de Infraestructura y esto permitió evaluar el estado de la obra y con toda seguridad el inminente colapso si se permitiese el tránsito vehicular por esta vía”, agregó el mandatario, quien lamentó esta restricción a vehículos pesados que transitan hacia las diferentes provincias.

“Lamentamos muchísimo esta restricción porque es la vía de ingreso a la provincia Márquez, a la provincia de Lengupá y con toda seguridad que va a generar trastornos en la movilidad, mayores tiempos de desplazamiento, el incremento de los fletes y demás, pero es una obra que se debe hacer y le pedimos paciencia a los transportadores”, dijo.

Tierranegra – Nuevo Colón -Tibaná – Jenesano.

Tierranegra – Tunja – Soracá – Jenesano.