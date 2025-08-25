Ejército frustra atentado con campo minado en El Carmen, Norte de Santander

Norte de Santander.

Tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano frustraron en las últimas horas un atentado en zona rural de El Carmen, Norte de Santander, tras ubicar un campo minado que habría sido instalado por grupos armados ilegales que operan en el Catatumbo.

El área preparada contenía dos cilindros y cinco galones con sistema de activación por cablemando, listos para ser detonados.

El material explosivo fue destruido de manera controlada por las tropas, evitando así una acción criminal que ponía en inminente riesgo la vida de la población civil y de los uniformados que se movilizan por la zona.

Según las autoridades, este tipo de atentados representan una violación al derecho internacional humanitario y constituyen una práctica sistemática de los grupos armados al margen de la ley en la región.

La operación se desarrolló en el marco de la ofensiva militar Catatumbo, mediante la cual el Ejército mantiene su presencia en el territorio con el fin de proteger a las comunidades y neutralizar las acciones terroristas que buscan generar miedo e inestabilidad en Norte de Santander.