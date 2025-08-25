Denuncian desaparición de los cuerpos reportados por la comunidad en Colinas del Tunal

Cúcuta

Después de 72 horas desde que se reportó el hallazgo de varios cuerpos en alto grado de descomposición en el asentamiento humano Colinas del Tunal, la comunidad exigió acciones de las autoridades para que estos sean recuperados.

Durante las últimas horas se llevó a cabo una importante reunión entre diferentes organismos en instituciones con el fin de determinar el accionar, llegando a la implementación de una comisión humanitaria encargada de ingresar y realizar la respectiva verificación e identificación.

“Según informa la comunidad, se está llevando a cabo una intervención por parte de una comisión humanitaria encabezada por la Defensoría del Pueblo y creo que la Iglesia Católica, que busca llegar hasta el lugar de los hechos a ver si logran rescatar los cuerpos.Fue una pequeña reunión que se hizo para plantear el tema y la preocupación que siente la comunidad, porque yo como representante de la comunidad llevo ese sentir de las personas, precisamente para que los cuerpos sean dispuestos a Medicina Legal y hagan lo propio para que sean identificados o darle la cristiana sepultura” dijo a Caracol Radio Raúl Arévalo, presidente de la JAC de Colinas del Tunal.

Critican la falta de efectividad de las autoridades en algunos casos, donde por temas de orden público no pueden ingresar, lo que dificulta investigaciones e incluso atención oportuna a los casos.

“La preocupación de nosotros líderes comunales y sociales siempre ha sido la misma, que las autoridades no puedan entrar en algunos sitios o tengan vetados los sitios, no debería ser así, porque las personas que están allí en estos barrios, en estos asentamientos humanos o barrios subnormales que son los que más sufren este flagelo, pues se sienten abandonados por parte del Estado, porque al no tener la intervención de una u otra manera de la entidad de Alcaldía, nos sentimos abandonados por todas estas cosas y no solamente es el tema de seguridad, es el tema social, porque desde que no se ataque el tema social esto nunca va a cambiar” puntualizó el líder comunal.

Después de la respectiva verificación de la comisión de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, no fueron hallados los cuerpos, a pesar de que, en sobrevuelos realizados por la Policía Metropolitana en días anteriores, se pudo evidenciar su presencia.

Esto generó críticas en la comunidad por la demora en el accionar de las autoridades, lo que habría permitido que los cuerpos reportados desaparecieran.