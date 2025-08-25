Carranga Al Parque: Radican proyecto de acuerdo para que se organice este festival en Bogotá

Bogotá D.C

El concejal, David Saavedra, radicó un proyecto de acuerdo en el Cabildo Distrital. Se trata de ‘Carranga al Parque’, un evento artístico para reconocer y visibilizar la cultura boyacense en Bogotá.

La capital es el principal destino de migración de las diferentes regiones del país, especialmente de las personas de Boyacá. Según los datos del DANE, cerca del 34 % de quienes viven en Bogotá son de origen boyacense, es decir, más de dos millones de personas.

“ La carranga , como género musical representativo, refleja valores de paz, convivencia y amor por la naturaleza, transmitiendo un mensaje de unidad y arraigo que será exaltado en este nuevo escenario cultural”, destacó el concejal.

Añadió que busca que este evento se convierta en un espacio ciudadano para el disfrute y la expresión artística de las raíces campesinas de millones de bogotanos.

El proyecto debe ser estudiado por los concejales y establece que la Administración Distrital dialogue con organizaciones ciudadanas y culturales para la realización del evento.

De aprobarse, el primer festival se realizaría dentro de los doce meses posteriores a la entrada en vigencia del acuerdo.