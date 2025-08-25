Cámara de Comercio de Cartagena fortalece el tejido empresarial con talleres de formación gratuitos

Cartagena

En el marco de la conmemoración de sus 110 años de historia, la Cámara de Comercio de Cartagena reafirma su compromiso con el fortalecimiento del tejido empresarial de la región a través de una serie de talleres de formación gratuitos, diseñados para impulsar la formalización, la competitividad y la movilidad.

Estos espacios académicos están dirigidos a empresarios, emprendedores y a toda persona interesada en potenciar sus conocimientos y habilidades en temas claves para el crecimiento de los negocios.

Las jornadas se desarrollarán en la sede Manga, piso 20, Salón Heroica, con una programación que incluye:

1.“Actualízate en materia laboral y empresarial”

- Miércoles 27 de agosto -2:00 p.m.

2.“Impulsa tu negocio con finanzas claras para la toma de decisiones”

- Jueves 4 de septiembre -9:00 a.m.

Exponente: Johana de Ríos Díaz, Directora Operativa.

3.“Neuro Oratoria para Ventas: vende de una forma encantadora”

- Martes 24 de septiembre - 9:00 a.m.

- Exponente: Karina Martínez Díaz, Gerente Regional y Social.

Con esta agenda formativa, la Cámara fortalece su papel como aliada estratégica del desarrollo empresarial, brindando herramientas prácticas que mejoran la gestión, impulsan la innovación y generan mayor competitividad en Cartagena y Bolívar.

Al respecto, la entidad destacó que el propósito es claro: democratizar el conocimiento para que cada empresario, emprendedor y ciudadano tenga la oportunidad de crecer y fortalecer su proyecto de vida. “Estos 110 años los celebramos generando más capacidades, más oportunidades y más competitividad para Cartagena y Bolívar”.

La participación es gratuita con inscripción previa. Para mayor información los interesados pueden comunicarse al ‪+573164156522 o también pueden consultar las redes sociales oficiales: @camara320ctg