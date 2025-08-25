Asocapitales condena amenazas contra alcalde de Cali y gobernadora del Valle del Cauca

Por medio de un comunicado, la asociación de ciudades capitales (Asocapitales), condenó las amenazas contra el alcalde de Cali, Alejandro Éder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Aseguran que ya son varios los mandatarios locales que han sido objeto de hostigamientos y presiones por parte de estructuras criminales.

“Instamos al Gobierno nacional, las Fuerzas Militares y de Policía, la Fiscalía General de la Nación y los organismos de inteligencia del Estado a adoptar medidas inmediatas que garanticen la protección integra de todos los líderes que están en la mira de los criminales que quieren desestabilizar el país”, dice la asociación.

También indican que estos hechos constituyen un ataque directo contra la democracia, la institucionalidad y el mandato popular.

En ese sentido, las ciudades capitales acompañarán a los caleños en la Ceremonia de la Luz, un acto simbólico que honra la memoria de las víctimas del atentado, respalda a sus familias y envía un mensaje de fortaleza y unidad frente a la violencia.