Administrador de polémica valla en la frontera resultó amenazado

Cúcuta

La valla de recompensa por el presidente de Venezuela y el Ministro del Interior Diosdado Cabello en la zona de frontera se convirtió en una dolor de cabeza para el administrador de estos espacios.

La madrugada del sábado el mensaje sorprendió a los habitantes de la frontera colombiana, al visibilizarse en un tramo que conduce a Venezuela, en la Autopista Internacional.

Sin embargo, al enterarse quien administra estos mensajes José Alexander Sierra, este procedió a desmontarla y allí vinieron las reacciones de diversos sectores, voces a favor y en contra.

“No tengo ni idea quien instaló la valla, quien es el responsable, yo la desmonte y no me imagine el efecto que esto iba a tener , incluso hasta amenazas de desconocidos, un hecho lamentable” dijo el señor Sierra.

Finalmente señaló que acudió a las autoridades para instaurar una denuncia contra desconocidos por las situaciones que ha tenido que afrontar después de 36 horas de ocurrido este hecho.