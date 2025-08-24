Víctimas del conflicto tuvieron jornada de atención integral en María La Baja, Bolívar

Cartagena

En la Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria de San José del Playón del municipio de María La Baja en Bolívar, se realizó una jornada de atención integral a la población de víctimas del conflicto armado.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El evento fue instalado por el alcalde, Ramiro González Mancilla, quien aseguró que es una buena sensación de felicidad lo que sienten los habitantes de San José de Playón y sus alrededores.

Agregó que la Unidad para la Víctimas viene realizando jornadas interinstitucional con la Alcaldía de María La Baja y la Gobernación de Bolívar, que busca promover la atención institucional para que las víctimas accedan a una oferta social efectiva, ampliada y descentralizada.

La oferta presentada a la comunidad en su propio territorio involucró a las Secretaría de Gobierno, Salud, Educación, Cultura y Deporte, Hacienda, Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA, Inclusión Social y Equidad de Género y Planeación municipal.

La Gobernación de Bolívar, trajo a Justo Bolívar con todas sus líneas de atención, la Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, la Agencia de Desarrollo Rural ADR, Banco Agrario, la Registraduría Nacional, la Agencia de Restitución de Tierras, entre otras.

El evento fue amenizado por una muestra de bullerengue en diferentes ritmos.