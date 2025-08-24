Vendavales y lluvias causan emergencias en La Montañita, Cartagena del Chairá y Florencia

Neiva

Las autoridades departamentales de Gestión del Riesgo reportaron emergencias en Cartagena del Chairá. La Montañita y Florencia, entre otros municipios de Caquetá, tras la presencia de lluvias intensas y vendavales durante las últimas horas. Los fuertes vientos provocaron la caída de árboles, daños en viviendas y locales comerciales.

En el municipio de Cartagena del Chairá se concentra el mayor número de afectaciones, donde varias familias resultaron damnificadas por la pérdida parcial o total de sus techos. Igualmente, la zona urbana sufrió daños en establecimientos comerciales, lo que afectó la movilidad y el desarrollo normal de las actividades económicas.

Geiner Cabrera, de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo indicó que mantiene comunicación constante con los coordinadores municipales para consolidar el reporte oficial de daños. Se avanza en el censo de afectados, con el fin de establecer las necesidades más urgentes y coordinar la entrega de ayudas humanitarias en las áreas impactadas por el fenómeno natural.

De manera preliminar, se informó que no se han registrado pérdidas de vidas humanas, aunque sí se habla de algunos lesionados de manera extraoficial. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para extremar precauciones en temporada de lluvias y seguir las recomendaciones oficiales, a fin de evitar mayores emergencias.