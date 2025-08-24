Suazabots: proyecto de robótica estudiantil es reconocido a nivel internacional

Suazabots es un proyecto tecnológico de robótica por estudiantes que nació hace seis años en el colegio Suazapawa, en Nobsa, Boyacá, bajo la orientación del profesor licenciado en Tecnología Óscar Fonseca. Estudiantes de la institución han desarrollado un proceso formativo que combina creatividad, ciencia e innovación, consolidando un equipo que hoy es referente en competencias nacionales e internacionales.

El grupo ha representado a Colombia en distintos escenarios y participó en RoboRAVE 2025, realizado en Silicon Valley, uno de los encuentros más importantes de robótica a nivel mundial. Allí, los jóvenes boyacenses presentaron sus creaciones y compitieron contra delegaciones de países como México, Japón, Estados Unidos y Taiwán.

La experiencia, que estuvo cargada de expectativas y emoción, les permitió demostrar su talento. Suazabots obtuvo primer lugar en la categoría FastBot High School y segundo lugar en Sumo 3 kg, lo que se evidenció en una medalla de oro y otra de plata, reconocimientos que confirman la capacidad y el potencial de este equipo estudiantil.