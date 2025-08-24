Son Callejero: la banda de salsa inclusiva que recibe su “templo de la música”

A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Son Callejero, un grupo musical conformado por exmúsicos y exhabitantes de calle que encontraron en la salsa una oportunidad de vida y de transformación, acaba de recibir el espacio con el que soñaron durante más de 15 años.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregó a la agrupación un inmueble incautado al narcotráfico, que a partir de ahora será conocido como la Casa de la Música, un lugar destinado a la cultura, la esperanza y la motivación a través del arte. Este nuevo escenario representa un sueño cumplido para la banda, que ha hecho de la salsa un vehículo de inclusión y segundas oportunidades.

El espacio será acondicionado con salones de aprendizaje, espacios de ensayo y formación artística, consolidándose como un verdadero “templo de la salsa” en el que la música no solo será un lenguaje artístico, sino también una herramienta para la construcción de vidas.

