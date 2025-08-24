Sicario asesinó a hombre cuando jugaba cartas dentro de su casa en El Carmen de Bolívar

Cartagena

Un nuevo homicidio se registró en el municipio de El Carmen de Bolívar, subregión de los Montes de María. Esta vez el crimen fue perpetrado por un sicario dentro de una vivienda del barrio Nariño de esa población.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Caracol Radio conoció que la víctima fue identificada como Humberto Enrique Pérez Ramírez, de 28 años, a quien apodaban ‘El Lobito’. La versión preliminar de la Policía indica que un sujeto desconocido llegó hasta esa casa y aprovechó que el occiso se encontraba distraído jugando cartas para ejecutar el crimen.

El pistolero sacó una pistola y sin mediar palabra le propinó tres balazos a Humberto Enrique, dejándolo sin vida de manera instantánea. La víctima recibió tres balazos en la cabeza con un arma de fuego calibre nueve milímetros.

La Policía indicó que el occiso, presuntamente, estaba dedicado a la venta de estupefacientes. La inspección técnica fue adelantada por el CTI de la Fiscalía General de la Nación.