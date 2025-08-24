Restitución de tubería en la comuna 8 dejará sin agua a más de 30 mil usuarios

Neiva

En el marco del contrato de restitución de redes de agua en los barrios Versalles, La Paz, Cristalina y Rafael Azuero Manchola, se adelanta un importante cambio de tuberías que llevaban décadas en uso. Estas estructuras, fabricadas en asbesto cemento con diámetros de seis, cuatro y tres pulgadas, ya habían cumplido su ciclo de vida útil, provocando rupturas constantes y daños en los andenes de las viviendas.

La modernización consiste en reemplazar dichas tuberías por material en PVC, lo que permitirá actualizar toda la red del sector. Esta obra traerá grandes beneficios no solo a los barrios directamente involucrados, sino también a otras zonas de la comuna 8, que podrán contar con un suministro más seguro y eficiente. Con ello, se busca evitar continuas reparaciones y garantizar la durabilidad del servicio.

Mauricio Rodríguez de las Ceiba EPN, comentó que “como parte del proceso técnico, hoy se retirará un tramo de las antiguas tuberías para poner en funcionamiento los conductos instalados en los últimos meses. Para lograr la conexión y el empalme necesarios, será indispensable suspender el servicio de agua en una amplia zona de la comuna 8, lo que afectará a barrios de la parte alta y otros sectores residenciales”.

De acuerdo con el director de la obra, cerca del 50% de la comuna 8 quedará sin suministro de agua durante la jornada de este sábado. Se estima que aproximadamente 30 mil personas estarán sin el servicio mientras se realizan los trabajos. La invitación a la comunidad es a abastecerse de agua con antelación.