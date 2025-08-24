Liberaron a joven bolivarense que permaneció casi seis meses secuestrado en el Catatumbo

Cartagena

Kevin Alexis Patarroyo, el joven bolivarense de 19 años que permaneció casi seis meses en poder de un grupo armado en Norte de Santander, recuperó su libertad en las últimas horas tras ser entregado a una comisión humanitaria en el municipio de Ocaña.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La noticia fue recibida con alivio por su familia, que durante más de 170 días padeció la angustia de no tener noticias claras de su paradero ni de sus condiciones de salud.

Patarroyo, estudiante de Comercio Internacional y oriundo de Simití, sur de Bolívar, había sido secuestrado el pasado 1 de marzo en la finca avícola El Molino, ubicada entre Ocaña y Ábrego, cuando hombres armados que se identificaron como presuntos integrantes del ELN se lo llevaron por la fuerza.

Desde ese fatídico día, la angustia se apoderó de su familia teniendo en cuenta que sus captores no dieron muchas pruebas de supervivencia que corroboraran que se encontraba con vida

Hoy, tras meses de silencio y desesperanza, la liberación de Kevin Alexis representa un respiro para sus seres queridos y una esperanza para otras familias que aún esperan el regreso de quienes permanecen secuestrados en la región del Catatumbo.