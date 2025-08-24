La Iglesia pide soluciones integrales para frenar la violencia en el Catatumbo

Catatumbo.

Monseñor Orlando Olave, obispo de la Diócesis de Ocaña, advirtió que la violencia en el Catatumbo se ha intensificado debido a la falta de una presencia clara y decisiva del Estado.

Según Olave, el control de armas y territorios debería estar en manos del gobierno, pero en muchas zonas, los actores armados han tomado ese papel, lo que ha generado un aumento de los conflictos.

El obispo señaló que la solución no es “arrasar” ni emprender una guerra total, pues la vida de todos los habitantes, incluidos campesinos, militares y policías, debe ser protegida.

“Antes que erradicar a los actores armados, hay que erradicar todos esos elementos que provocaron que se diera esa guerra y que muchos jóvenes de nuestros territorios optaran por la violencia”, explicó.

Olave insistió en que la estrategia para reducir la violencia debe ser integral, abordando las causas estructurales del conflicto y promoviendo mecanismos de seguridad y desarrollo en la región del Catatumbo.