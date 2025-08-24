‘Julia Pizzería’, destacada por el reconocido actor Pedro Pascal como una de las mejores del mundo

El comentario se dio en la nueva serie Pizza Interview de New York Times Cooking, un formato en el que los invitados preparan pizza mientras conversan. Durante el episodio, los invitados mencionaban sus restaurantes favoritos en donde no pasó desapercibida la pizza colombiana, en particular la de Julia en Bogotá, por el actor Pedro Pascal.

“Había un lugar en Bogotá, Colombia, al que era adicto, llamado Julia, y era te aseguro, una de las mejores pizzas del mundo. afirmó el actor.

La noticia fue recibida con emoción. “Para nosotros es muy emocionante que él haya visitado Julia y más ahora que la reconozca. Esto puede traer más personas…”, aseguró Camilo Giraldo, integrante del grupo Gordo, al que pertenecen Julia Pizzería, Emilia Grace, Gordo Bar y otros restaurantes.