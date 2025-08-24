Jhon Córdoba marcó doblete en Rusia y llama la atención previo a convocatoria de Selección Colombia

El colombiano Jhon Córdoba brilló en el partido entre Krasnodar y Krylia Sovetov, que se llevó a cabo este domingo 24 de agosto por la fecha 6 de la Liga Premier de Rusia. El delantero fue titular durante todo el compromiso.

El conjunto del colombiano no tuvo compasión en su visita y terminó goleando al equipo local por 0-6. El delantero fue pieza clave para este partido tras marcar doblete.

Así fueron los goles de Jhon Córdoba

Córdoba fue el encargado de concretar el tercero y el quinto para el Krasnodar. El primero llegó en una acción en la que Gaëtan Perrin tiró el centro al área y allí Jhon le ganó a su marca y remató con potencia al arco.

Sobre el minuto 85, Córdoba volvió aparecer para anotar el quinto del Krasnodar y el segundo de él en el partido, tras una gran jugada individual en la que se fue en solitario, se impuso con potencia ante un defensor rival, eludió al arquero y definió con precisión

Con este doblete, Jhon Córdoba completa tres goles con el Krasnodar en la Liga Rusa. Cabe recordar que el chocoano no anotaba desde el triunfo ante Dinamo de Moscú en condición de local(1-0).

Jhon Córdoba podría estar en la mira para las Eliminatorias

Con esta destacada actuación, Jhon Córdoba podría aparecer en la lista de convocados de Nestor Loreznco, ya que se perfila como una opción para jugar con la Selección Colombia que disputará las últimas dos jornadas de las Eliminatorias al Mundial 2026, donde enfrentará a Bolivia en Barranquilla y a Venezuela en Maturín.

¿Cuándo vuelve a jugar Jhon Córdoba?

El próximo miércoles 27 de agosto Krasnodar se enfrentará con PFC Sochi por la Copa de Rusia en el Estadio Olímpico Fisht de la ciudad de Sochi, Rusia. El partido tendrá juego a partir de las 10:30 de la mañana (hora colombiana).