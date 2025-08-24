James volvió a jugar con León en empate ante Pachuca

James Rodríguez fue suplente del León en el juego ante Pachuca, pero entró al minuto 62 por Ismael Díaz.

James Rodríguez jugó de nuevo en su equipo el León de México. El colombiano había estado ausente y no jugó los partidos ante Monterrey y Necaxa por una lesión muscular, sin embargo, su recuperación está completa y ante Pachuca jugó 28 minutos.

El colombiano no fue titular, el equipo arrancó con una línea de tres de ataque compuesta por Cortizo, Beltrán y Díaz y un hombre en punta que fue Alvarado.

En el primer tiempo, Pachuca fue superior a su rival. El equipo dirigido por Jaime Lozano manejó el balón y tuvo las mejores oportunidades para desequilibrar el marcador, lo que consiguió muy temprano en el partido.

Un penalti cometido por el colombiano Steven Barreiro fue decretado como pena máxima a favor de los visitantes luego de la revisión del VAR. El encargado de cobrarlo fue Oussama Idrissi que marcó.

Segundo tiempo: Empate en León

En el segundo tiempo, la igualdad de León llegó por la misma vía. Una falta cometida en el área por Brian García permitió que llegara el empate de los locales. Ismael Díaz se encargó de cobrar y poner a celebrar a sus hinchas.

James Rodríguez entró al partido al minuto 62 por el autor del gol. El ‘10′ intentó cambiar la cara de su equipo con pases al vacío, generación de espacios y movilidad. Sin embargo, el Pachuca fue mejor durante casi todo el partido.

Aunque León mostró una mejoría después de la entrada del colombiano, no tuvo una clara en el arco del Pachuca y le faltó profundidad y claridad en la última jugada.

Con este resultado, el León queda en el puesto nueve de la tabla de posiciones con siete puntos, mientras que Pachuca sigue siendo líder con 13 unidades.

En la próxima jornada, el equipo de James enfrentará al Querétaro en partido que se jugará el sábado 30 de agosto a las 6 de la tarde, hora colombiana.