Identifican vestigios arqueológicos y arte rupestre en el municipio de Cómbita

Se reconocieron zonas de ocupación prehispánica, fragmentos de cerámica y paneles con pinturas rupestres

Cómbita

La Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá confirmó el hallazgo de evidencias arqueológicas en el municipio de Cómbita, donde fueron identificadas zonas de ocupación prehispánica, fragmentos de cerámica y paneles de arte rupestre.

La arqueóloga Juliana Campuzano, encargada del proyecto, explicó que se trabajó en dos sectores principales.

“En la primera zona hallamos lo que seguramente fue un lugar de ocupación prehispánica. Encontramos rocas con cúpulas talladas, algunas con desgaste por uso, además de fragmentos de cerámica en superficie asociados a un río. Es un paisaje muy especial. Lamentablemente también identificamos evidencias de saqueo, lo que nos llevó a iniciar conversaciones con la administración municipal sobre cómo proteger estos sitios”, indicó Campuzano.

El segundo hallazgo se registró en la vereda San Francisco.

“Allí encontramos cuatro paneles de arte rupestre, algunos con figuras geométricas y otros con representaciones de animales. Varias pinturas se conservan en buen estado, otras han sufrido deterioro, pero podrían recuperarse. Fue también una oportunidad de diálogo con la comunidad, que mostró gran interés en la protección de su patrimonio”, señaló la arqueóloga.

Campuzano precisó que actualmente se trabaja en la conformación de una mesa de cultura y patrimonio con la Alcaldía y líderes locales para establecer una hoja de ruta de conservación.

“Lo primero será identificar y delimitar los sitios, luego avanzar en estudios técnicos que permitan generar planes de manejo y proyectos de divulgación. La idea es que estos hallazgos puedan convertirse en una oportunidad de turismo sostenible y de apropiación comunitaria de la historia”, agregó.

Finalmente, anunció que en el marco del Mes de septiembre se realizará una actividad pedagógica en una de las veredas con presencia de arte rupestre.

“Estamos organizando un taller con los niños de la escuela para fomentar el cuidado del patrimonio arqueológico. Queremos que la comunidad, especialmente las nuevas generaciones, se reconozcan como herederos y protectores de este legado”, puntualizó la arqueóloga.