Fin de semana violento en la ciudad de Cúcuta

Cúcuta.

Cúcuta vivió un fin de semana marcado por hechos de violencia e inseguridad que dejaron un saldo de un hombre asesinado, varios heridos y múltiples denuncias de hurto de vehículos.

El primer caso se registró en la mañana del sábado en la zona de la Nueva Sexta. Allí, un ciudadano que se dedica a la venta de calzado estacionó su motocicleta y, al regresar minutos después, descubrió que se la habían robado.

Horas más tarde, a las 12:45 del mediodía, se presentó un homicidio en el barrio Loma de Bolívar. La víctima fue identificada como Orlando Durán Merchán, de 52 años, quien recibió cinco disparos mientras se encontraba en un establecimiento comercial.

Testigos señalaron que el ataque fue perpetrado por un hombre que llegó en una motocicleta Suzuki GN negra, descendió y le disparó en repetidas ocasiones.

En la escena las autoridades hallaron cinco vainillas y dos proyectiles. La víctima registraba antecedentes por violencia intrafamiliar entre 2012 y 2013.

La noche del sábado también estuvo marcada por la delincuencia. Entre las 11:00 p.m. y la 1:00 a.m., en el conjunto residencial Terraviva, antigua vía a Boconó, fue hurtado un vehículo Chevrolet Aveo Sedan color gris plata con placas venezolanas. Su propietario relató que al salir de su apartamento para pasear a su perro encontró el espacio vacío donde había dejado estacionado el carro.

La madrugada del domingo continuaron los hechos de violencia. A las 2:00 a.m., en el sector de Los Tanques del barrio Toledo Plata, fue herido con arma cortopunzante Henry Alfonso Ochoa, de 32 años. Según testigos, cuatro hombres en dos motocicletas intentaron robarle su moto.

Al oponer resistencia, uno de los asaltantes lo atacó con un cuchillo en el abdomen. Ochoa fue trasladado inicialmente a la IPS de Comuneros y luego remitido al Hospital Universitario Erasmo Meoz, donde permanece bajo observación por un posible sangrado interno. En el hecho también le robaron su teléfono celular y 270 mil pesos en efectivo.

Casi al mismo tiempo, a las 2:45 de la madrugada, se reportó otro caso de violencia en el Anillo Vial Occidental, a 200 metros de la entrada a Carmen de Tonchalá.

La víctima, Franklin Yesid Reina Cruz, de 27 años, fue interceptada por dos hombres armados que lo obligaron a descender de su motocicleta AKT 125. Tras resistirse, fue golpeado y recibió varios cachazos en la cabeza antes de que le robaran la moto y un bolso con documentos y dinero. Fue trasladado al Hospital Erasmo Meoz, donde se le practicaron exámenes por las heridas sufridas.

Las autoridades avanzan en las investigaciones de estos casos que, sumados, evidencian un fin de semana de alta violencia e inseguridad en distintos puntos de la capital nortesantandereana.