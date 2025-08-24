EN VIVO | Etapa 2 de la Vuelta España: siga acá el recorrido de los ciclistas colombianos

<b>Este domingo se afrontará la segunda etapa de la Vuelta España, en donde se recorrerá un total de 159,6 kilómetros</b> entre la ciudad de Alba y la estación de esquí de Limone Piemonte. Una carrera que pondrá en prueba a los escaladores con una pendiente media del 5.1%.<b>La nueva jornada se seguirá desarrollando en territorio italiano y tendrá su primera llegada en alto</b>, después de un recorrido eminentemente llano. <b>Esta etapa se caracteriza por un trazado sin grandes puertos de intermedios, pero con un desnivel de 1.910 metros</b>, lo que significa que será un final exigente.<b>Le puede interesar:</b> <a href="https://caracol.com.co/2025/08/23/arranca-la-vuelta-espana-en-vivo-etapa-1-siga-aca-todas-las-emociones/?rel=buscador_noticias" target="_self" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/23/arranca-la-vuelta-espana-en-vivo-etapa-1-siga-aca-todas-las-emociones/?rel=buscador_noticias"><b>Jasper Philipsen gana la etapa 1 de la Vuelta España ¿Cómo le fue a los colombianos?</b></a><b>Esta jornada tendrá solamente un premio de montaña de segunda categoría</b>, por lo que se esperan movimientos en el lote de los principales corredores de la competencia.<b>Finalizada la carrera de la primera etapa, el mejor colombiano fue Santiago Buitrago del Baharin Victorious</b>, que terminó en el puesto 28 luego de llegar 10 segundos después del líder Jasper Philipsen, así como la mayoría de los competidores.<a href="https://caracol.com.co/2025/08/23/clasificacion-general-vuelta-espana-asi-quedaron-los-colombianos-tras-la-etapa-1/" target="_self" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/23/clasificacion-general-vuelta-espana-asi-quedaron-los-colombianos-tras-la-etapa-1/"><b>REPASE ACÁ LA CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA PRIMERA ETAPA DE LA VUELTA A ESPAÑA</b></a>Cabe recordar que <b>el belga Jasper Philipsen del Aplecin, llega como líder a esta segunda etapa,</b> luego de cruzar la meta este sábado 23 de agosto<b> </b>tras un recorrido de 186,1 km entre las ciudades de Turín y Novara.<b>A continuación el top 10 de los ciclistas en la primera etapa de la Vuelta a España.</b>