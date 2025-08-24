En Aipe, Policía Nacional acompaña a familia de héroe caído con protocolos de honor y respeto

Neiva

La Policía Nacional informó que se están desarrollando los protocolos institucionales de acompañamiento para la familia del uniformado fallecido, a fin de garantizar un proceso respetuoso y digno. Según lo manifestó el coronel a cargo, se han dispuesto todas las capacidades de la institución para apoyar este momento difícil.

El oficial aclaró que, por solicitud expresa de los familiares, el contacto con los medios de comunicación ha sido restringido, con el propósito de mantener la intimidad en el duelo. Sin embargo, señaló que la institución continúa presente con actos de honor y respaldo hacia los allegados del héroe de la patria.

El coronel Héctor Betancourt, de la policía Metropolitana, comento que “de acuerdo con la información oficial, el acompañamiento inició desde el primer instante en que se conoció la lamentable noticia y se mantendrá hasta la culminación de las exequias. La Policía recalcó que estos actos no solo representan un deber institucional, sino también un gesto de solidaridad y compromiso”.

Finalmente, se confirmó que la ceremonia fúnebre se llevará a cabo mañana en el municipio de Aipe, donde se realizarán los honores correspondientes. La colectividad y las autoridades locales se unirán para rendir un sentido homenaje al uniformado, recordando su entrega, valor y sacrificio en defensa de la seguridad de los colombianos.