Campesinos de Sardinata reciben títulos de propiedad tras décadas de espera. / Foto: ANT.

Norte de Santander.

En el municipio de Sardinata, Norte de Santander, 401 familias campesinas recibieron esta semana los títulos de propiedad de sus parcelas, que en total suman 2.900 hectáreas.

La entrega hace parte del Plan Catatumbo, estrategia que busca formalizar la tierra en una de las zonas más golpeadas por la violencia y la informalidad en la tenencia.

Durante dos jornadas en el Centro de Integración Ciudadana, la Agencia Nacional de Tierras adelantó la notificación de resoluciones de inicio, cierre y entrega de títulos.

Según los reportes, 284 corresponden a adjudicaciones de baldíos y 117 a procesos de formalización de la propiedad privada.

Los campesinos, que en muchos casos llevaban décadas trabajando estas tierras sin respaldo legal, recibieron el documento como una garantía largamente esperada.

Luis René Vargas Ascanio, de la vereda Miraflores, aseguró que este reconocimiento cambia su vida cotidiana.

“Es una gran alegría para nosotros recibir un título que por décadas esperábamos. Ahora podemos decir que somos dueños de nuestra tierra. Con estos papeles podemos pedir un crédito en los bancos, fortalecer las cosechas y acceder a proyectos productivos que antes nos eran negados”, relató.

El campesino recordó que su parcela, conocida como Las Guacharacas, ya cuenta con cultivos de yuca, plátano, palma, piscicultura y potreros para ganado, pero sin el título de propiedad no podía acceder a programas de apoyo.

“Lo importante es tener la tierra con papeles, porque así uno trabaja seguro y sabe que es de uno”, añadió.

La entrega de títulos en Sardinata se da en un contexto donde la falta de formalización de la tierra ha sido uno de los principales obstáculos para el desarrollo rural en el Catatumbo.

Según la ANT, aún quedan miles de hectáreas en la región que requieren procesos de legalización para que sus ocupantes puedan convertirse en propietarios legales.