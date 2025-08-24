Ataque con dron contra embarcación de la Armada en el río Putumayo

Neiva

Un ataque con explosivos lanzados desde un dron fue perpetrado contra una embarcación de la Armada Nacional en el río Putumayo. El hecho ocurrió la noche del sábado entre las poblaciones de Santa Bárbara y Puerto Leguizamo, en el departamento del Putumayo.

De acuerdo con los reportes oficiales, los explosivos impactaron la cubierta número dos del Buque “Hichamon”, perteneciente a la Compañía Berlín de la Fuerza Naval de la Amazonía. Cámaras de seguridad de la embarcación registraron el momento exacto de la explosión.

Las autoridades confirmaron que no se presentaron personas lesionadas durante el ataque. Los daños ocasionados fueron únicamente materiales y están siendo evaluados por la Armada. Se investiga el origen del dron y a los responsables del hecho.

No hubo heridos, solo daños materiales en la embarcación, Las autoridades de la fuerza naval confirmaron el hecho, pero aún no se han pronunciado oficialmente de lo acontecido en esta en esta zona del país.