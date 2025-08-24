A puñaladas asesinaron a un hombre en el sur de Cartagena: no hay capturados
El crimen se registró en vía pública del barrio Huellas Alberto Uribe
Cartagena
Como Alfonso Enrique Retamoso Carranza fue identificado el hombre asesinado en vía pública del barrio Huellas Alberto Uribe, sur de Cartagena, en hechos que son materia de investigación por parte de la Policía Metropolitana.
El reporte de la institución policial indicó que el hombre de 28 años fue atacado con arma cortopunzante y auxiliado por algunas personas que lo vieron tendido en el suelo gravemente herido.
Alfonso Enrique fue trasladado a un centro asistencial cercano, donde se confirmó su fallecimiento ante la gravedad de las heridas.
La Policía Metropolitana no reportó capturas por este nuevo caso de homicidio. La inspección técnica y traslado del cadáver fue realizada por unidades de la Sijín.