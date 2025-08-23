Venezuela niega que en su territorio existan campamentos de grupos armados colombianos ( Getty Images )

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, negó este sábado que en su país haya campamentos de grupos armados colombianos, luego de que el director de la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA), Terry Cole, acusó a Caracas de colaborar con guerrillas de la nación andina en supuestas operaciones de narcotráfico.

“Aquí se puede decir que no hay campamentos de ningún tipo de grupos terroristas de esta índole, de estos tradicionales que se han dividido, que han acudido a los llamados de paz, una parte de ellos, pero que son grupos definitivamente ya carentes de ideología y dedicados al narcotráfico”, expresó el jefe castrense.

En una declaración con motivo del inicio de una jornada de alistamiento de las “fuerzas milicianas”, Padrino sostuvo que la frontera con Colombia es muy “porosa”, lo que, aseguró, permite el paso de “grupos armados”.

En ese sentido, advirtió que su país actúa como “muro de contención” contra quienes pretenden “establecerse”.

Padrino aseguró igualmente en su discurso, que desde enero pasado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) mantiene nueve operaciones militares activas, que incluyen 164 despliegues de efectivos.

Estas movilizaciones, dijo el titular de la cartera de Estado, están enfocadas, entre otras cosas, en combatir el narcotráfico, el terrorismo y en proteger instalaciones estratégicas.