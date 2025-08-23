Real Cartagena ganó, goleó y gustó otra vez: venció 4-0 a Tigres con triplete de Fredy Montero

Cartagena

Es para levantarse, es para emocionarse, es para ilusionarse. Luego de unos partidos con rendimientos muy bajos, Real Cartagena volvió a sacar la casta en condición de local para superar 4-0 a Tigres FC por la séptima fecha del Torneo BetPlay II-2025. Los encargados de poner la fiesta en el arco rival fueron Jairo Ditta y Fredy Montero con un triplete.

En sus dos partidos dirigidos como DT interino, “Bobby” Camargo, dio con la tecla: su equipo ganó, goleó y gustó. Ante Tigres, el Heroico deslumbró, sobre todo en la primera parte. Cuando aún no terminaban de ingresar los asistentes al Jaime Morón León, Jairo Ditta abrió el marcador.

El guajiro clavó un golazo al minuto 4, tras una gran recuperación de Acosta Bayer y una precisa asistencia de Nieva. El trámite siguió, Real Cartagena no bajó la intensidad y ejecutó un monólogo. Al minuto 33, en una carambola en el área, Montero cabeceó y aunque parecía que Pedrosa era el anotador, la anotación oficial fue para el atacante atlanticense. 2-0 y era un goce total en el Morón.

Al minuto 41, nuevamente se reportó el 10. Fredy aprovechó un tiro de esquina que cayó en el área chica y sacó un potente remate con pierna derecha para subir el placar a tres.

Ya en la parte complementaria, Real Cartagena le bajó un poco a la energía, pero mantenía el dominio del esférico. Camargo le dio aire a sus hombres, dándole ingreso a José Leudo, Duvan Mosquera y Wilfrido De La Rosa por Acosta, Nieva y Ditta, respectivamente.

Cuando el reloj marcaba el minuto 73, Montero volvió a aparecer para completar su hat trick y dejar claro que si él está bien, Real Cartagena está mejor. El ex Deportivo Cali sacó una jugada de futsal dentro del área, superó a todos sus marcadores y remató para sentenciar el 4-0 final.

Con este resultado, el cuadro auriverde llegó a los 12 puntos en el certamen y ahora ocupa la segunda posición, a falta de otros compromisos. El próximo partido por la lucha del ascenso será a las 8:10 p.m. del lunes 1 de septiembre ante Atlético Huila, en el estadio Plazas Alcid de Neiva.

Sin embargo, antes de ese cotejo, Real Cartagena enfrentará otro partido de gran importancia: buscará reponerse de un 3-1 en contra por la vuelta de la primera fase de la Copa BetPlay ante Millonarios.