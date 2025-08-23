¿Qué % de proteína debe tener la comida para gatos? Dieta explicada por veterinarios

Si usted tiene un gato, ya sea recién nacido o con poco tiempo de desarrollo, es importante que pueda realizar un seguimiento sobre las etapas de crecimiento, pues de esta forma puede estar mucho más pendiente del estado de salud de su mascota.

En relación con esto, es muy importante que conozca la alimentación que debe tener su felino, pues sin importar la etapa en que se encuentre, es un factor fundamental que le proporcione los nutrientes que necesita.

A continuación, encuentre los comportamientos que debería tener su gato mientras se encuentra en proceso de crecimiento:

2 semanas: Abre los ojos.

Abre los ojos. 3 semanas: Comienza a caminar.

Comienza a caminar. 4 semanas: Comparte entornos y juegos sociales.

Comparte entornos y juegos sociales. 5 semanas: Desarrolla confianza con humanos y otros animales.

Desarrolla confianza con humanos y otros animales. 6 semanas: Juego de gato adulto.

Juego de gato adulto. semana 7 a 16: Continuará madurando hasta alcanzar la adultez.

¿Cuánta proteína debe consumir un gato en desarrollo?

Pues bien, justamente en los primeros meses de vida, el consumo de proteína es de vital importancia para que el felino pueda desarrollarse de manera saludable. La importancia de esto, radica en que debido a que en esta etapa la tasa de crecimiento es más rápida, requieren una cantidad de nutrientes más alta, para desarrollar sus músculos, órganos y tejidos.

Según esto, la cantidad puede variar debido a diferentes factores como si está siendo alimentado con leche materna, sin embargo, los veterinarios aseguran que la cantidad de proteína que debe consumir se debe establecer alrededor del 37%.

Recuerde que la transición de comida líquida a sólida, la debe realizar luego de que su mascota cumpla 4 semanas de vida, pues a partir de este momento, su sistema digestivo cuenta con la capacidad de adaptarse a otros tipos de alimento.

¿Cuánta proteína debe consumir un gato adulto?

Tenga en cuenta que un adulto se considera en etapa de adultez luego de su primer año, en esta etapa, su mascota, a pesar de no tener los mismos requerimientos de proteína que en su etapa de desarrollo, tiene la particularidad de que usa estos nutrientes como fuente de energía, y, por tal razón, necesitan mayores cantidades que otros animales como los perros.

Por esta razón, durante la adultez de su gato, debería proporcionarle una dieta que incluya alrededor del 33% en proteínas. Según esto, no se recomienda alimentar al felino con comida casera en su totalidad, pues difícilmente se cumplirán los requerimientos nutricionales que la mascota necesita.

Según la veterinaria RuthAnn Lobos, los gatos deben consumir 2.3 gramos de proteína por cada libra de peso corporal. Además, establece que es de gran importancia, ya que en estos nutrientes se encuentran más de 20 aminoácidos que el felino no puede producir por sí mismo.

¿Cómo saber cuánta proteína tiene la comida de su gato?

Para conocer las cantidades de proteína que le está proporcionando a su gato, debe leer detenidamente las etiquetas de información nutricional que se encuentran en los empaques de los diferentes alimentos, pues aquí se detalla la cantidad de nutrientes que se incluye, y, gracias a esto, puede elegir el alimento que mejor se adapte a las necesidades de su gato.

