‘Puro Verso’: lanzamiento del primer libro de César Betancur “Pucheros”

Desde joven, César Betancur encontró en la rima y la trova una manera de comunicarse y superar la timidez. Aunque era muy reservado, en el escenario las rimas le permitían fluir y expresarse de una manera diferente. Así logró demostrar su talento, ganarse la admiración del público y abrirse camino como “Pucheros”, primero como trovador y, años después, como guionista.

Ahora culmina un nuevo reto, la creación de su primera obra literaria, ‘Puro Verso, rimas consonantes y palabras sinsonantes’. Se trata de un libro que reúne retahílas, anécdotas, microcuentos, canciones, humor y versos que hacen alusión a su título. Esta obra nace del deseo de recopilar aquello que ha marcado su trayectoria artística y su pasión por las rimas, la música y el humor.

“He escrito rimas y versos desde los 15 años. Tenía bastante material guardado, como esperando a que viera la luz. El año pasado tomé la decisión de hacerlo realidad, gracias al impulso de mi amigo Sergio Valencia, el primer Maruja de Tola y Maruja, quien me animó y me ayudó a escoger el material”, explicó el autor en A vivir.

César Betancur es reconocido por su voz y creatividad en producciones de la televisión colombiana como Muñoz vale por dos, La Selección (Premio India Catalina a Mejor Libreto) y Las Hermanitas Calle (Premio India Catalina y Premio TVyNovelas a Mejor Libreto). También ha trabajado en teatro con comedias como Cállate y escribe, El verbo placer (para Flavia Dos Santos), Mucho animal (para Robinson Díaz), Cepeda en tablas (para Andrés Cepeda), Me ericé (para Amparo Grisales) y Semejante show (para la humorista Luz Amparo Álvarez). Además, fue parte del equipo de guionistas de la serie Rigo, entre otras producciones.

La amplia trayectoria de Pucheros marcada por su talento en la trova, la televisión y el teatro, se refleja en la manera en que ha concebido la presentación de ‘Puro Verso’. Su primer libro no podía tener un lanzamiento convencional, sino un “lanzamiento show” que condensa el humor, la rima y la improvisación que lo han acompañado en carrera.

El lanzamiento de ‘Puro Verso’ se realizará el viernes 29 de agosto en el Teatro Metropolitano de Medellín. Será un evento atípico, que sin duda refleja la vida artística de “Pucheros”, habrá trovas, versos improvisados, humor y la participación de reconocidos invitados del mundo de la trova y la comedia, entre ellos Pichingo, Lokillo, Jota P, Luz Amparo Álvarez y César Escola, entre otros. Los asistentes, además, podrán adquirir el libro a un precio especial.