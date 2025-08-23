Policía esclarece la mitad de los ataques con explosivos en el Huila durante 2025

Neiva

En lo que va del 2025, la Policía-Huila ha esclarecido el 50% de los ataques con artefactos explosivos registrados en el Huila. Como resultado de estas acciones, fueron capturados 16 presuntos integrantes de grupos armados que estarían vinculados a dichos hechos delictivos.

Dentro de los casos más relevantes se destacan los operativos realizados en Gigante y Hobo, Algeciras y Neiva, donde fue detenido alias Monroy, señalado de perpetrar atentados contra entidades financieras y de la quema de un vehículo que opera en el departamento.

El coronel Carlos Téllez, comento que “en el municipio de Campoalegre, capturamos a alias “Martín”, junto a integrantes del Frente Iván Díaz, responsables de ataques con explosivos en hoteles y de otros hechos violentos en Neiva. También fueron capturados alias “locumí”, alias “pibe” y alias “hipo”, este último señalado de coordinar el atentado con motobomba en el municipio de La Plata.

De acuerdo con la Policía, estas acciones se suman a cinco investigaciones en curso por delitos de terrorismo y extorsión, que han dejado hasta la fecha la captura de 55 integrantes de organizaciones armadas con presencia en la región. Se busca restablecer la tranquilidad, garantizar la seguridad y devolver la confianza a la comunidad huilense.