Policía esclarece la mitad de los ataques con explosivos en el Huila durante 2025
Los operativos dejaron 16 capturas de presuntos integrantes de grupos armados responsables de atentados contra comercios.
Neiva
En lo que va del 2025, la Policía-Huila ha esclarecido el 50% de los ataques con artefactos explosivos registrados en el Huila. Como resultado de estas acciones, fueron capturados 16 presuntos integrantes de grupos armados que estarían vinculados a dichos hechos delictivos.
Dentro de los casos más relevantes se destacan los operativos realizados en Gigante y Hobo, Algeciras y Neiva, donde fue detenido alias Monroy, señalado de perpetrar atentados contra entidades financieras y de la quema de un vehículo que opera en el departamento.
El coronel Carlos Téllez, comento que “en el municipio de Campoalegre, capturamos a alias “Martín”, junto a integrantes del Frente Iván Díaz, responsables de ataques con explosivos en hoteles y de otros hechos violentos en Neiva. También fueron capturados alias “locumí”, alias “pibe” y alias “hipo”, este último señalado de coordinar el atentado con motobomba en el municipio de La Plata.
De acuerdo con la Policía, estas acciones se suman a cinco investigaciones en curso por delitos de terrorismo y extorsión, que han dejado hasta la fecha la captura de 55 integrantes de organizaciones armadas con presencia en la región. Se busca restablecer la tranquilidad, garantizar la seguridad y devolver la confianza a la comunidad huilense.