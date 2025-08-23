Policía de Tránsito adelanta campaña para prevenir accidentes y salvar vidas en la Vía al Mar

Cartagena

La Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, bajo el liderazgo del Capitán Alexander Flórez Rojas, presenta la campaña #SiempreSeguros, una iniciativa vital para proteger a conductores, peatones y ciclistas en la vía al mar, específicamente en el kilómetro 16. El objetivo principal es salvar vidas y promover una cultura de seguridad vial.

“La seguridad vial es una responsabilidad compartida. Desde la Policía de Bolívar, estamos comprometidos con la protección de todos los usuarios de las vías, y trabajamos en estrecha colaboración con la comunidad para prevenir accidentes y salvar vidas. Iniciativas como #SiempreSeguros son fundamentales para crear una cultura de seguridad vial y garantizar que nuestras carreteras sean más seguras para todos”, afirma el Teniente Coronel Jhon Correal Cabezas, comandante (e) Policía de Bolívar.

Consejos Clave para Conductores:

* Respeta los límites de velocidad: Adapta tu velocidad a las condiciones de la vía y el clima.

* Mantén la distancia de seguridad: Deja suficiente espacio entre tu vehículo y el de adelante.

* No uses el celular al conducir: Evita distracciones que puedan causar accidentes.

* Revisa tu vehículo antes de salir: Asegúrate de que todo funcione correctamente (luces, frenos, llantas).

* Descansa si estás cansado: La fatiga reduce tu capacidad de reacción.

Recomendaciones para Peatones:

* Cruza por las zonas demarcadas: Utiliza los pasos peatonales y puentes.

* Mira a ambos lados antes de cruzar: Asegúrate de que no vengan vehículos.

* Usa ropa clara o reflectante: Especialmente en la noche.

* Camina por las aceras: Evita caminar por la vía.

Consejos para Ciclistas:

* Usa casco: Protege tu cabeza en caso de caída.

* Utiliza luces delanteras y traseras: Hazte visible para los demás.

* Circula por el carril derecho: Respeta las normas de tránsito.

* Señaliza tus movimientos: Indica tus giros y cambios de carril.