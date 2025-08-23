Liga Femenina: prográmese acá con los partidazos de la fecha 5
Continúan los partidos de vuelta de la fase, rumbo a conocer a los tres equipos semifinalistas del torneo.
Arranca la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga Femenina que promete tener duelos emocionantes y decisivos. En esta instancia se podrá conocer quienes serán los otros tres equipos que disputen la semifinal junto a Atlético Nacional.
Los duelos que más se destacan en esta jornada son: Millonarios vs. Independiente Santa Fe y Atlético Nacional vs. América Femenino.
El clásico capitalino se volverá a jugar, esta vez por la fecha 5 de los cuadrangulares. Las Embajadoras buscarán la revancha en el duelo de vuelta, luego de caer derrotadas en la ida 0-1 ante las Leonas el pasado lunes 18 de agosto en el estadio de Techo.
Cabe recordar que Nacional es el primer equipo en clasificar a las semifinales de la Liga Femenina con un puntaje perfecto, luego de que eliminara a Millonarios en el partido de vuelta (1-0), que se jugó en el Atanasio Girardot de Medellín.
Por el momento, Orsomarso es quien sigue liderando el Grupo A con 8 unidades, ya que ha conseguido dos victorias y dos empates. Mientras que Atlético Nacional es líder del Grupo B con 12 puntos y sigue siendo el equipo invicto en los cuadrangulares al completar cuatro victorias consecutivas.
Vale mencionar que los equipos que terminen en el primer y segundo puesto de cada grupo, clasificarán a las semifinales a partidos de ida y vuelta, en esta instancia se conocerán a las finalistas.
Así se jugará la jornada 5 de la Liga Femenina
Estos serán los partidos que corresponden a los cuadrangulares de vuelta de la Liga Femenina.
Sábado 23 de agosto
- Orsomarso vs. Independiente Medellín
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Raúl Miranda Yumbo
- Internacional Palmira vs. Deportivo Cali
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Francisco Rivera Escobar
Domingo 24 de agosto
- Millonarios vs. Independiente Santa Fe
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Techo
- Atlético Nacional vs. América Femenino
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot