Liga Femenina: prográmese acá con los partidazos de la fecha 5

Continúan los partidos de vuelta de la fase, rumbo a conocer a los tres equipos semifinalistas del torneo.

Independiente Santa Fe vs. Millonarios por la fecha 2 de cuadrangulares / @LeonasSantaFe

Juliana Sofía Ramírez Araque

Arranca la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga Femenina que promete tener duelos emocionantes y decisivos. En esta instancia se podrá conocer quienes serán los otros tres equipos que disputen la semifinal junto a Atlético Nacional.

Los duelos que más se destacan en esta jornada son: Millonarios vs. Independiente Santa Fe y Atlético Nacional vs. América Femenino.

El clásico capitalino se volverá a jugar, esta vez por la fecha 5 de los cuadrangulares. Las Embajadoras buscarán la revancha en el duelo de vuelta, luego de caer derrotadas en la ida 0-1 ante las Leonas el pasado lunes 18 de agosto en el estadio de Techo.

Cabe recordar que Nacional es el primer equipo en clasificar a las semifinales de la Liga Femenina con un puntaje perfecto, luego de que eliminara a Millonarios en el partido de vuelta (1-0), que se jugó en el Atanasio Girardot de Medellín.

Por el momento, Orsomarso es quien sigue liderando el Grupo A con 8 unidades, ya que ha conseguido dos victorias y dos empates. Mientras que Atlético Nacional es líder del Grupo B con 12 puntos y sigue siendo el equipo invicto en los cuadrangulares al completar cuatro victorias consecutivas.

Lea también: Polémica en Liga Femenina por racismo: Técnico de Santa Fe catalogó de “dramático” al de América

Vale mencionar que los equipos que terminen en el primer y segundo puesto de cada grupo, clasificarán a las semifinales a partidos de ida y vuelta, en esta instancia se conocerán a las finalistas.

Así se jugará la jornada 5 de la Liga Femenina

Estos serán los partidos que corresponden a los cuadrangulares de vuelta de la Liga Femenina.

Sábado 23 de agosto

  • Orsomarso vs. Independiente Medellín

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Raúl Miranda Yumbo

  • Internacional Palmira vs. Deportivo Cali

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar

Domingo 24 de agosto

  • Millonarios vs. Independiente Santa Fe

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Techo

  • Atlético Nacional vs. América Femenino

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

