Cúcuta

Liberan en Ocaña a un joven tras casi seis meses de secuestro

Kevin Patarroyo, de 19 años, fue entregado a una comisión humanitaria luego de permanecer retenido desde el pasado 1 de marzo en el Catatumbo.

Liberación de Kevin Patarroyo en el Catatumbo / Foto: Cortesía

Liberación de Kevin Patarroyo en el Catatumbo / Foto: Cortesía

Cúcuta

Kevin Alexis Patarroyo, el joven bolivarense de 19 años que permaneció casi seis meses en poder de un grupo armado en Norte de Santander, recuperó su libertad en las últimas horas tras ser entregado a una comisión humanitaria en el municipio de Ocaña.

La noticia fue recibida con alivio por su familia, que durante más de 170 días padeció la angustia de no tener noticias claras de su paradero ni de sus condiciones de salud.

Patarroyo, estudiante de Comercio Internacional y oriundo de Simití, sur de Bolívar, había sido secuestrado el pasado 1 de marzo en la finca avícola El Molino, ubicada entre Ocaña y Ábrego, cuando hombres armados que se identificaron como presuntos integrantes del ELN se lo llevaron por la fuerza.

Hoy, tras meses de silencio y desesperanza, la liberación de Kevin Alexis representa un respiro para sus seres queridos y una esperanza para otras familias que aún esperan el regreso de quienes permanecen secuestrados en la región del Catatumbo.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad