León vs. Pachuca: Cómo ver el regreso de James en la Liga MX

James Rodríguez podrá regresar en el encuentro de León ante Pachuca por la Liga Mexicana

James Rodríguez se ha perdido dos partidos en la Liga MX por lesión. El ‘10′ de la Selección Colombia se perdió los encuentros ante Monterrey y Necaxa. Pero ante Pachuca, podría regresar tras una molestia física.

Antes del encuentro, James habló y confirmó que ya está recuperado. “Cuando el cuerpo habla tienes que tener cuidado, preferí cuidarme con eso.Tenía un problema físico en la pierna izquierda, tenía un poco de lío para poder patear, pero gracias a Dios ya estoy bien”.

Su entrenador, Eduardo Berizzo, habló de la importancia del colombiano en su esquema, “mi equipo es un equipo con vida propia, llevamos un año juntos,la vida interna del equipo es muy buena, James la alimentó con su llegada,pero también se apoya en gente como Barreiro, Beltrán, Echeverría, Fonseca”.

El mediocampista, indicó que lo importante es que el equipo siga ganando, “creo que he dado todo para poder ganar, poder pasar y en el último torneo nos hemos quedado cortos, he hecho todo para poder pasar, pero el fútbol es todos,no es uno solo, como por ahí piensan que yo debo hacer absolutamente todo, pero yo quiero es ayudar a que el equipo gane”.

¿Cómo ver el partido entre León y Pachuca por la Liga MX?

El partido entre León y Pachuca se jugará este sábado 23 de agosto a las seis de la tarde, hora colombiana en el estadio León de Guanajuato. El compromiso será válido por la sexta jornada de la Liga Mexicana.

El Léon ocupa en este momento la posición número once en el campeonato con seis puntos de 15 posibles, mientras que su rival es el líder de la Liga con 12 unidades.

Podrá ver el partido a las 6 de la tarde en transmisión por televisión por Win Sports y podrá disfrutarlo por nuestro minuto a minuto desde las 5 de la tarde.