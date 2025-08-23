Las malas decisiones políticas han debilitado la Fuerza Pública: gobernadora del Tolima a Petro

Tolima

Durante la posesión del nuevo comandante de la Policía en el Tolima, Coronel Carlos Efrén Fuelagán Cabrera, la gobernadora, Adriana Matiz, expresó su rechazo y preocupación por la creciente ola de violencia que sacude al país.

Matiz señaló que la situación que atraviesa Colombia obedece a “malas decisiones políticas” que, según ella, han debilitado la operatividad e inteligencia de la Fuerza Pública.

“Estos sucesos que estamos viviendo durante los últimos días se deben a las malas decisiones políticas, malas decisiones políticas que han llevado a que se decapite la operatividad y también la inteligencia de nuestra fuerza pública. Y esto nos está costando hoy la vida de los colombianos”, destacó la gobernadora del Tolima.

La mandataria seccional pidió al Gobierno Nacional adoptar medidas urgentes que permitan reforzar la seguridad en el país y enfrentar a los actores armados responsables de los recientes ataques.

“El llamado es en especial al Gobierno Nacional para que se tomen las medidas pertinentes de fortalecer a nuestra fuerza pública y poder combatir a todos estos delincuentes, terroristas y narcotraficantes”, manifestó la mandataria.

En medio de esta acto público la gobernadora del Tolima resaltó que en el país ya no se debe hablar de guerrilleros o paramilitares, porque lo que hay son terroristas, narcotraficantes y delincuencia común que están azotando a los colombianos.

Matiz dijo que el mensaje que se le da a la Policía es que están dispuestos a seguir trabajando de la mano, porque en el país son más los buenos “Tenemos que trabajar para proteger este departamento y el país”.

“Toda nuestra solidaridad con nuestra Fuerza Pública: aquí hay colombianos que los respaldamos, los queremos y reconocemos su labor”, puntualizó la gobernadora del Tolima.