Joven fue asesinado a disparos en zona rural de Santa Rosa, sur de Bolívar: le dejaron un panfleto

Hay consternación en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, por el asesinato de Dubian Márquez Villa, un joven de 24 años que fue ultimado con varios disparos de arma de fuego en zona rural de esta población por motivos que son materia de investigación.

Su cadáver fue hallado tendido en el suelo, boca abajo y a su lado un panfleto escrito en una hoja de cuaderno con el siguiente mensaje: “por vicioso y marihuanero y abusador”.

Tras conocerse la noticia, la iglesia del municipio condenó el hecho y describió al joven como un hombre de buena conducta que asistía a las eucaristías los domingos y a la Hora Santa los jueves.

No obstante, se conoció que los supuestos señalamientos descritos en la hoja de cuaderno que dejaron al lado de su cadáver están asociados a las denuncias hechas horas antes por una mujer a través de redes sociales, quien manifestó haber sido víctima de supuesto acoso por parte de Márquez Villa. La denunciante también lo acusó de ser consumidor de sustancias alucinógenas.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este nuevo caso de asesinato.