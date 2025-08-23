Gobernador del Táchira desestima tensión con Estados Unidos

Cúcuta

El gobernador del Estado Táchira Fredy Bernal restó importancia a la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, derivada de la persecución que ha iniciado el gobierno de Donald Trump contra el Cartel de los Soles.

El mandatario tachirense dijo en una intervención pública que “esto es una guerra psicológica que pretende imponer el gobierno de Estados Unidos al país para que nos salgamos de nuestra agenda de trabajo, producción, crecimiento y prosperidad”.

“Nosotros no nos vamos a desgastar en eso, en los barcos que hay en el Caribe. Por supuesto el presidente Nicolás Maduro ha adoptado las medidas necesarias con la Fuerza Nacional Bolivariana, nada en particular” dijo el funcionario venezolano.

Agregó que “nosotros permanentemente en la frontera tenemos más de dos mil hombres. Estamos alertas, estamos activos. La Milicia Nacional Bolivariana y los servicios de inteligencia, todos dispuestos a proteger la patria”.

Indicó además que “no hay un elemento de perturbación en la frontera. No se ha detectado ni movimiento de tropa extranjera, paramilitares o grupos que puedan perturbar la paz”.

“Por estos 164 kilómetros de frontera no será” enfatizó.