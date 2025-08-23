Gobernador de Bolívar hizo un llamado a la unión nacional tras atentados en Cali y Antioquia

Cartagena

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, también rechazó los atentados terroristas registrados en Cali y Antioquia. El mandatario bolivarense aprovechó para hacer un llamado a la unión nacional a los diferentes líderes sociales, políticos y Gobierno.

Arana argumentó que este paso es fundamental para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en el país.

“Hago un llamado profundo a la Unión Nacional, a la unión entre los diferentes líderes políticos, sociales, el gobierno nacional, a que nos unamos en medio de las diferencias. Tenemos que defender al país todos unidos en contra de estas organizaciones criminales que nos están haciendo tanto daño. Lo que costó recuperar muchísimo tiempo, lo estamos perdiendo por la desunión que hoy tiene Colombia. Entonces, los invito a unirnos y a enfrentar conjuntamente a estas organizaciones”, manifestó Arana.

El sur de Bolívar también ha sido una de las regiones del país duramente golpeada por la violencia, donde en los últimos meses se han reportado secuestros, confinamientos por enfrentamientos entre grupos armados, homicidios y ataques a las fuerzas militares.