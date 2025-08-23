George Pinzón presenta su show ‘Miércoles de Comedia’

A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

El reconocido comediante, actor e imitador George Pinzón presenta su espectáculo cargado de humor, talento y entretenimiento en vivo. Su show ‘Miércoles de Comedia’ promete una noche de carcajadas, más de 40 personajes interpretados y canciones en el escenario de WOW Restaurante Bar Show ubicado en la Carrera 15 #97-18 en Bogotá.

Con su estilo versátil y su capacidad para transformarse en diferentes personajes, George ofrecerá dos funciones imperdibles que serán el miércoles 27 de agosto y el miércoles 3 de septiembre, ambas a las 8:00 p.m. Será una oportunidad única para disfrutar de un espectáculo que combina imitaciones, improvisación, música y comedia en un ambiente cercano al público.

‘Miércoles de Comedia’ está preparado desde el 2024 y pensado para quienes buscan una experiencia diferente, en un formato que mezcla lo mejor del stand up y el arte de la imitación.

