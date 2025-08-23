Ganaderos del Caquetá avanzan en la creación de reservas naturales para una producción sostenible

Neiva

Con el Pacto Caquetá, ganaderos del departamento, proyectan restaurar entre 800.000 y un millón de hectáreas, sembrando árboles, protegiendo bosques y aplicando sistemas silvopastoriles. El Pacto Caquetá ha logrado consolidar reservas naturales en todos los municipios del departamento, gracias al reconocimiento de fincas inscritas como reservas de la sociedad civil.

En el marco de este esfuerzo, se adelanta un diplomado en ganadería sostenible con enfoque de conservación. Allí, los participantes reciben formación y adquieren conciencia sobre la importancia de equilibrar producción y preservación ambiental. Las fincas que se acogen a esta estrategia utilizan especies endémicas del Caquetá, las cuales no requieren adaptación.

Para Rafael Torrijos, presidente del Comité de Ganaderos de Caquetá, comento que “uno de los beneficios principales para los ganaderos es el aprovechamiento de la sombra que brindan los árboles sembrados. Este elemento se convierte en la base del bienestar animal, condición necesaria para incrementar la productividad de carne y leche sin recurrir a la explotación maderable”.

En el Caquetá se trabaja en mostrar un modelo distinto, donde el pastoreo responsable y la sostenibilidad son ejes centrales. Este esfuerzo ya se replica en otras regiones del país, como en San Martín de los Llanos, donde varias fincas avanzan en convertirse en reservas naturales, consolidando un ejemplo escalable en la Amazonía y más allá.